شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكل لجنة لتقييم الصنف الجديد من الأرز الجاف "عرابى" والان مع تفاصيل الخبر
أكد أيضا على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور مع عدم الإخلال بالضوابط القانونية والقواعد العلمية والمواصفات الواجب توافرها ،وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من الوزارة والجامعات على يكون الدكتور سعيد سليمان عضوا فيها وذلك لتقييم الصنف الجديد من الارز الجاف "عرابي" وزراعته تحت إشراف ورقابة الوزارة والاستفادة منه في حالة ثبات صلاحيته ونجاح تجارب زراعته
من ناحيته أعرب "سليمان" عن شكره لوزير الزراعة على الاستجابة السريعة لمطلبه وتوجيهاته بتسهيل تسجيل الأصناف الجديدة وزيادة التعاون بين وزارة الزراعة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية
الجدير بالذكر أنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للدكتور سعيد سليمان يؤكد فيه توصله إلى استنباط أصناف جديدة من تقاوى الارز الجاف عالية الإنتاجية وتسهم في ترشيد المياه.