شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: نفذنا برامج توعية بترشيد استهلاك المياه لزاور معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطفال عن مشاركتهم فى أنشطة القابضة للمياه ضمن فعاليات معرض الكتاب: النهاردة أسعد يوم فى حياتنا

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمام الشركة بتنفيذ برامج التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وغرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعى بقضايا المياه لدى الأطفال، أبطال المستقبل، من خلال فرق ادارات التوعية التى تكثف أنشطتها الموجهة للأطفال، ومقابلتهم فى أماكن تواجدهم، لنشر رسائل التوعية بطرق وألعاب تفاعلية، وأغانى المياه، وتزودهم بالمعارف والمعلومات لتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه بطرق أكثر تأثيرا وفاعلية.

وأشار إلى أن فرق عمل التوعية بالشركات التابعة، مدربة وأكثر تخصيصة وانتقاء عناصر الفريق وفقا لمجموعة من المعايير التى تجعله أكثر قدرة على التواصل مع الفئة المستهدفة من أنشطة التوعية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال إدارة التوعية وخدمة العملاء، في الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكدت دكتور حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، التعاون الدائم مع الشركة القابضة لمياه الشرب في مجالات التوعية ونشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، من خلال الأنشطة التفاعلية وأغاني المياه التي تقدمها الشركة القابضة، أثناء مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والورش التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من الرسم للأطفال الذين عكست رسوماتهم بهجتهم بزيارة المعرض، وورش الفنون التشكيلية والأشغال الفنية مثل الرسم المجسم بالصلصال والرسم على وجه الاطفال والخرز غيرها ، والعروض اليومية للفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية وكورال الاطفال بالإضافة الى منفذ بيع كتب الهيئة بالمعرض وايضا عمل دراسة لقياس للراى عن مجمل الانشطة التي تقدمها الهيئة بالمعرض.

وشارك عدد كبير من الأطفال في الألعاب والأنشطة التفاعلية التي تنفذها ادارة التوعية بالشركة القابضة، وتفاعلوا مع أغنية أبطال المياه، التي تحمل رسائل التوعية والترشيد.

وقالت الطفلة لارا فوزي عمارة، إحدى المشاركات في أنشطة الشركة القابضة، والبالغة من العمر 8 سنوات، من محافظة الجيزة: "انا اتبسطت جدا النهاردة علشان لعبت السلم والثعبان بطريقة اتعلمت منها ازاي احافظ على الميه".

وقالت الطفلة نادين عبد الله، 7 سنوات من محافظة الغربية: "النهاردة كان أسعد يوم في حياتي واستمتعت بالألعاب وسعمت اغنية المية ورسمت على وشي بالألوان".

والطفلة يارا، قالت: "أنا مبسوطة جدا النهاردة علشان لعبت كتير واتعرفت على أبطال المياه وعرفت ازاي احافظ على المياه وانا بغسل أسناني بكوبية مياه بس".

والطفل أدهم 11 سنة من محافظة القاهرة: "عرفت النهاردة ازاي احافظ على الميه ومسبيش الحنفية مفتوحة على الفاضي".

واشادت إحدى اولياء الأمور على صفحتها على الفيسبوك باستقبال صفحة كل نقطة بتفرق للأطفال بأغاني جميلة عن ترشيد الميه، وقالت: "اليوم كان حلو أحلى يوم في حياة بنتي، ولعبت ألعاب كتير، وكانت زي المناهج التي بتدرسها في منهجها، يوم جميل والبنات وأصحابهم اتبسطوا جداً".