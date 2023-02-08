شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لـ"ذوى الهمم" على 3 مهن فى دمياط.. اعرف طريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بشأن الإعلان عن بدء دورة تدريبية لذوى الهمم والقدرات بمقر مركز التدريب الإدارى التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط الجديدة للتدريب على مهن (التفصيل والخياطة والتبريد والتكييف وكهرباء الإلكترونيات) وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن رعاية تلك الفئة والاهتمام بها وتوفير فرص عمل وتدريب ملائمة ومناسبة ودمجهم في سوق العمل.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، في تقريرها بدء تنفيذ برامج التدريب المهنى للشباب من ذوى الهمم على 3 مهن بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، حيث يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن، ويحصل الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة في نهاية الدورة من المديرية تمكنه من العمل بها في هذه المجالات.

وأضافت مدير المديرية، أنه على من يرغب في الحصول على البرامج التدريبية التقديم بمقر مركز التدريب بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة السناعية، أو الاتصال بالأرقام التالية 0102020527، و 010228386669، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بشأن تسليم خريجي الدورات التدريبية في مجال (التبريد والتكييف والتركيبات الكهربية والسباكة والخياطة) شهادات إتمام التدريب المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي المنعقد في العام التدريبي السابق والذي تم خلاله تدريب 90 متدربا ومتدربة.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، في تقريره، أنه قام بتسليم الشهادات للخريجين، بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاته وفي إطار تعاون وزارة القوى العاملة مع برنامج الأغذية العالمي WFP في مجال التدريب المهني للمساهمة في تنفيذ ( المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك").