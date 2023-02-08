شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق بلقاس وطلخا فى الدقهلية لمدة 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مركز ومدينة شربين بالكامل وجزء من مركز بلقاس (قرى بسنديلة، ديملاش، حلاوة، العلاوية، شركة بسنديلة، الجوادية، جحوش، المحفوظة، عزبة الحاج شربينى، الزهراء، أبو طه، السبخاوية، أبو نور الدين، النجايوه، تل عميرة، برهام، عزبة عبد النبى، أبو بصل) – جزء من مركز طلخا (قرى الحاج خليل، بساط، ديسط، بطره، كفر بساط، كتامة، والعزب التابعة لهذه القرى)، وذلك لمدة 7 ساعات بدءاً من الساعة 10 صباح يوم الخميس الموافق 9-2-2023 وحتى الساعة 4 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا لأعمال الصيانة بخط 600 مم، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافته إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.