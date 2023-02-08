شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 4 نصائح مهمة للسيدات الراغبات فى الحمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة للسيدات الراغبة فى التخطيط للحمل
ونصحت هيئة الدواء بالتوقف عن تناول بعض الأدوية، مثل الأيزوتريتينوين المستخدم في علاج حب الشباب قبل الحمل بفترة كافية؛ حفاظًا على سلامة الجنين .
وشددت على أهمية التحدث مع الطبيب إذا كان هناك شكوى من أي أمراض مزمنة، أو تناول أدوية بشكل منتظم؛ لأن بعض الأدوية قد تضر الجنين، ويجب تغييرها أو إيقافها.
وقالت : يجب تلقي لقاح الحصبة الألمانية؛ لأن التقاط العدوى، أو تلقي اللقاح أثناء الحمل قد يضر الجنين.
وطالبت بتناول غذاء صحياً، مع الاهتمام بمستوى الفيتامينات في الغذاء، خاصة فيتامين "د "، والذي يتواجد في العديد من الأطعمة، مثل: الأسماك،الألبان، البيض "خصوصاً الصفار".