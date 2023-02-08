شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إنشاء إدارة متخصصة لرعاية المواهب والنوابغ والان مع تفاصيل الخبر
كما أعلن عن الفائز بالمركز الثاني في نفس الفرع، هو المتسابق : عبد الله عز الدين عبد الرحمن - السودان - فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.
وأعلنت نتيجة الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن) في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.
وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح السبت بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور نظير عياد نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وعدد من العلماء والسفراء والإعلاميين، وضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين تحت اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.