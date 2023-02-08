شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تمنح شهادات إتمام التدريب المهنى لـ64 شابا فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع المحافظة حفل تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية التى تم تنفيذها لـ64 متدربا على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والتطريز اليدوى، وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة، والتي نظمته المديرية بالتنسيق مع الوكالة الإيطالية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم الاحتفالية بقاعة الديوان العام للمحافظة، حيث سلم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف نيابة عن الدكتور محمد هاني غنيم المحافظ، شهادات إتمام البرامج التدريبية لـ64 متدربا، وذلك بحضور الدكتورة سمية سمير أحمد منسق ميداني لبرنامج الأغذية العالمي، وأحمد معوض وكيل المديرية، وخيرية شعبان مسؤولة التدريب ومدير إدارة بحوث العمالة وبعض القيادات التنفيذية ومديري الإدارات بالمديرية .

وأضاف مدير المديرية، أن البرامج التدريبية تم عقدها على مدار 45 يوماً بمقر مركز التدريب المهني التابع للقوى العاملة بشرق النيل، حيث تم تدريب وتأهيل الشباب على 4 برامج أساسية تضمنت (التفصيل والحياكة "الخياطة"، التبريد والتكييف، التطريز اليدوي، صيانة أجهزة الهواتف المحمولة)، وذلك تحت إشراف ومشاركة مدربين متخصصين في تلك المجالات .

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من برنامج بناء قدرات كوادر وزارة القوى العاملة في المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP"، من خلال تنظيم ورشة عمل تدريبية بمحافظة سوهاج، لـ61 من كوادر الوزارة.

ويستهدف البرنامج خلال المرحلة الثانية 4 محافظات، وهى: (أسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان)، بحيث يتضمن التدريب على عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها تصميم الاستبيانات وتجميع البيانات بواسطة برنامج Kobo ToolBox، التحليل الإحصائي وتدقيق وتحليل بيانات الاستبيان باستخدام برنامج الـExcel للمؤشرات المستهدفة والمعادلات المستخدمة من رصد سوق العمل، إعداد التقارير والنشرات الاحصائية باستخدام برنامج الـ .Power BI.