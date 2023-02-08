شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توضح تداعيات الطقس السيئ بالمحافظات.. غلق موانئ وارتفاع أمواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية منذ دقائق تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والسويس ودمياط للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها مشيراً إلى استمرار غلق كل من ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الإسكندرية نظراً لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد فى التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفورى حال سقوط الأمطار والسيول.

كما أشار التقرير إلى سقوط امطار متوسطة على محافظات بورسعيد وشمال سيناء والاسكندرية فى أحياء "عامرية ثان-عامرية أول- وشرق"، بينما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة فى محافظة البحيرة على مراكز "أدكو- رشيد –المحمودية- دمنهور"، موضحاً استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط الأمطار المتوسطة فى المحافظات المشار إليها، والتى بدورها تقوم بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وانتهت من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأوضح التقرير سقوط أمطار خفيفة على محافظات القاهرة فى المناطق "الشرقية – الغربية – الشمالية"، والجيزة فى أحياء "العجوزة والعمرانية"، والقليوبية فى مدينتى "قليوب وشبين القناطر"، ودمياط مشيراً إلى أن الامطار لم ترتق إلى حدوث تجمعات مياه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.