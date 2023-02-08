شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الوادى الجديد يبحثان إنشاء كليات جديدة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرصه على تلبية رغبات المواطنين بالوادى الجديد؛ للتيسير عليهم من مشقة السفر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الوادى الجديد على إنشاء كلية للبنات الأزهرية تضم عددًا من التخصصات، وكلية للبنين تنشأ فيما بعد.

وأعرب عن بالغ تقديره للواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الذى وفَّرَ المتطلبات لإنشاء الكليات، والمدن الجامعية للإقامة، واستراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن محافظة الوادى الجديد تتميز بموقعها الجغرافى، وهوائها النقي.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، أنه عاين المقرَّات المقترح تخصيصها للجامعة، وأن السيد المحافظ تعاون فى تهيئة كل ما يخص مستلزمات الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى، أن الأزهر له عدد من المعاهد الأزهرية يتخرج فيها طلاب وطالبات من القسمين: العلمى، والأدبى، وأن الكليات الجديدة ستيسر عليهم وعلى أولياء أمورهم نفقات السفر ومشقته.

ومن جانبه قدم المحافظ الشكر للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولجامعته العريقة برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الأزهر له مكانة فى قلوب المواطنين، وأنه حريص على أن تكون هناك كليات لجامعة الأزهر تيسِّر على أبناء المحافظة مشقة السفر.