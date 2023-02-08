شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل السفينة "KRISTINA-B" القادمة من روسيا ومحملة بـ41 ألف طن قمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (KRISTINA-B) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 41000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 202 طن حديد ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25601 طن تشمل : 7239 طن قمح و 1400 طن ابلاكاش و 1041 طن حديد و 1498 طن خشب زان و 14423 طن سكر.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 6 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 505 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42654 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100038 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4177 شاحنة .
استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء بحرى رفيق جلال وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.
تأتى تلك الزيارة تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدورى على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها ، بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحى تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه.