شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العفو الرئاسى تشكر أجهزة الدولة والداخلية لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت لجنة العفو الرئاسة بخالص الشكر والتقدير للأجهزة المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقالت اللجنة فى بيان: "ويُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني".