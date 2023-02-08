شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الجمارك: زيادة حد الإعفاء الشخصى للركاب من 10آلاف إلى 15ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه لم يتم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، باستثناء سداد 1٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين، موضحًا أنه أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، تتضمن زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه. أوضح المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم السماح للسياح والركاب العابرين بالمطارات المصرية بالشراء للاستعمال الشخصي، من الأسواق الحرة المقامة في الدوائر الجمركية، خلال 48 ساعة من وصولهم بما لا يتجاوز 200 دولار، بما في ذلك السماح بـ 2 لتر من المشروبات الروحية مع سداد 1٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار. الحكومة تنفى إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه رغم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg""، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك": "https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158"وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات

استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالوما أدامز نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و كارين فارجاس مساعد خاص لنائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و ليلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مصر، وكاي بيرد مسئول المراقبة، والدكتورة شهيرة حسين بمكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسابيل سيجلر القائم بأعمال نائب مساعد إداري مكتب الشرق الأوسط.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية اللقاء بنائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لها، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، مبدية تطلعها لتوسيع الشراكة على نطاق واسع في مختلف المجالات بين الجانبين، حيث تم مناقشة ملفات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.





غدا أمطار خفيفة بالسواحل وصقيع وسط سيناء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.





التموين: مشاركة 1000 محل فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 خلال أول 3 أيام

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023 بلغ 1000 محل خلال أول 3 أيام ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى .