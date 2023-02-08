شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراك العاملين المصريين بالخارج فى التأمينات.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حرية خضوع المصريين العاملين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر لمنظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وصورة شهادة الميلاد المميكنة و صورة بطاقة الرقم القومي و صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة كذلك تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

كما يقدم الشخص الراغب في اشتراك التأمين الاجتماعي تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. مع صورة موثقة من عقد العمل في الخارج و صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً وصورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية و يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

على جانب آخر نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في المادة 35 بأن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد بدأت اعتبارا من يناير 2023 في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.