شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا.. برقم الجلوس والاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام الماضية.

وأنهت مدير التربية والتعليم بقنا برئاسة الدكتور محمد سيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تصحيح الأوراق وتم تجميع الدرجات للطلبة لنتيجة الفصل الدراسى الأول 2022-2023 وجارى اعتماد النتيجة رسميا.

وكان قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة الانتهاء من أعمال رصد الدرجات قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، مع الالتزام بالدقة فى الرصد والتصحيح حرصا على مصلحة الطلاب والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسى الثانى يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.