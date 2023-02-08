شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد زيارة وزير القوى العاملة للبحر الأحمر.. فرص عمل ووثائق تأمين للعمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء إنفوجراف، رصدت خلاله تفاصيل ونتائج جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمحافظة البحر الأحمر، والتى بدأت يوم السبت من هذا الأسبوع، واستمرت ثلاثة أيام.

بدأت "الجولة" بافتتاح مؤتمر عمالى عربى كبير، ثم تسليم عقود عمل لشباب منهم "ذوى همم"، ووثائق تأمين لعمالة غير منتظمة، وحضور ختام ملتقى للسلامة والصحة المهنية، وزيادة لمعرض "صنع فى البحر الأحمر"، وتَفقُد وحدة تدريب متنقلة، وغيرها من الأنشطة، والتى تخللها رسائل بعث بها "الوزير شحاتة" للرأى العام المختص بملف العمل.

*المؤتمر العربي

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الايادى أمام التحديات التى تواجه العالم الان، بل تستمر فى تقديم كافة أنواع الحزم الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مضيفا أن وزارة القوى العاملة، كوزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات، بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، متطرقا إلى دور الوزارة الراهن فى حماية ورعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، فى إطار استراتيجيات محددة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعا شحاتة كافة النقابات العمالية العربية بترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات، جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة فى اليوم الأول من جولته بالمحافظة، فى افتتاح المجلس المركزى للاتحاد العربى لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد فى عاصمة محافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سوريا والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن، والجزائر والعراق ولبنان.

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى، تعتبر الحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، أساس النجاح، وعنصر أساسى لزيادة الإنتاج، ولعل كل سياساتنا فى الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة، وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل أمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كافة التحديات الراهنة التى تهدد العالم أجمع خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

وتسير "الوزارة" الآن فى كافة الطرق مع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، خاصة منظمتى العمل الدولية والعربية، وممثلى أصحاب الأعمال، والاتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات، والاستمرار فى تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع.. كما أننا نعتبر الطرف النقابى والعمالى الذى تكتمل به "ثلاثية العمل"، هدف من أهدافنا، لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته، واستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة، ولعل ما يضمه الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم فى عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربى، يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية، تستحق الإستمرار فى تنميتها والاستثمار فيها..".

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادى أمام التحديات التى ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا استثناء، فكانت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه..وكذلك الحزم الاجتماعية التى أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا، ورفع الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص..كما تأتى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشكل عام، ولوزارتنا بشكل خاص، محل اهتمام وتنفيذ، فيما يخص "القوى العاملة"، خاصة تنمية مهارات العامل وتدريبه وتأهيله لسوق العمل، فنحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كافة إمكانياتنا فى تمويل التدريب والتأهيل، ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التى تمتلكها "الوزارة" ومنتشرة فى كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت أمر كل جهة معنية، وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب فى تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة، والأمنة، فلدينا 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل، ونستعد خلال أيام إطلاق 11 عربة تدريب مهنى متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل، تعمل جميعها فى إطار مبادرتى "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك".. فنحن إذن نحارب التحديات القادمة إلينا من الخارج بالعمل والإنتاج، والحوار الاجتماعى مع كافة الشركاء ذات الاهتمام المشترك، ونعمل الأن على محاور متعددة منها حصر وتدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الهمم، كما نقدم كل الدعم للشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها، والتى تأثرت بتداعيات كورونا خاصة قطاع السياحة، الذى إستفاد من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة، بما يقرب من مليار و600 ألف جنيه، وقت "كورونا" فقط، كما نعمل على قدم وساق وبخطى ثابتة على ملفات رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وتوفير بيئة عمل أمنة ولائقة فى كل مواقع العمل والإنتاج، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية".

ومن أبرز نتائج المؤتمر أن بعث المجلس المركزى للاتحاد العربى للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية، بحضور ممثلون عن نقابات عمال 11 دولة عربية، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلالها على تجديد الثقة فى سياسات الدولة المصرية الداخلية والخارجية، ونجاحها فى القضاء على الارهاب بكافة أشكاله، وتبنيها برامج حماية ورعاية اجتماعية فى ظل التحديات الراهنة التى تهدد العالم أجمع، ودعم تلك السياسات التى تدخل بها مصر الجمهورية الجديدة.

*فرص عمل

واستكمل وزير القوى العاملة ولليوم الثانى على التوالى جولاته فى محافظة البحر الأحمر، التى يعمل بها 63 ألفا و621 عاملا، فى 435 منشأة، وذلك بحضور لقاء انعقد فى المركز الإعلامى التابع للمحافظة بحضور اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث وقف الحضور دقيقة حدادا على روح رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل الذى وافته المنية منذ أيام قليلة.

بدأ اللقاء بتكريم وزير القوى العاملة لاثنين من العاملين بالمديرية وسلمهما شهادة تقدير وذلك على جهودهما المبذولة فى إنجاح مهام المديرية فيما يخص ملفات عملها على الوجه اللائق ومتابعة تنفيذ خططها داخل المناطق والمكاتب التابعة لها، والمكرمين هما: سعيد عبد الراضى باحث أول بالمديرية، وعلاء مبارك وكيل المديرية والموظف المثالي.

وخلال اللقاء سلم الوزير عقود عمل لقائمة المعينين من ذوى القدرات الخاصة لعدد 10 شباب من إجمالى 20 من ذوى الهمم وهم: أحمد محمد أحمد إسماعيل، حسن أحمد محمد محمود، مكاريوس خلف توفيق، أحمد محمد حسانى إسماعيل، إبراهيم بكرى خلاوى، أحمد محمد حامد أحمد، محمد حمدان عبد الحليم، محمود معروف سعد، أحمد صبرى توفيق، وخلود محمد حسن جاد.

وسلم "الوزير شحاتة" عقود عمل لقائمة شباب تم تعيينهم من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها وزارة القوى العاملة، والتى تضممت 10 من إجمالى 20 شابا تم تعيينهم فى 4 منشآت، وأسماؤهم كالتالى: أحمد عبد المقصود حسن، أشرف جهلان عيد، أحمد صابر عبد الباسط، خالد محمود عباس، وليد فتح الله محمد، حسن أحمد محمد عبد القوى، عبد الرحمن هلال سعد، أحمد خريشى عبد الوارث، دسوقى محمد دسوقى حراجى، أحمد عاطف السيد محمد.

وخلال اللقاء أيضًا أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على جاهزية الوزارة فى تقديم كافة أشكال الدعم التدريبى للعمالة المتواجدة فى محافظة البحر الأحمر، موجها الشكر والتقدير إلى اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال الوزير: "شرفت بتواجدى اليوم بين زملائى من العاملين بالمديرية واخوتى من العمالة غير المنتظمة، كما اننا نتواجد فى هذا اليوم لبحث المشكلات الموجودة امام العاملين بالمديرية ومحاولة تذليلها ووضع حلول واقعية لها، من خلال الادارات المركزية الموجودة بالوزارة، من أجل تحقيق الهدف الاهم وهو تقديم افضل الخدمات للمواطنين من ابناء المحافظة"..مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر على لسان مديرها هارون عبدالعزيز، استعرضت ما تحقق من إنجاز خلال العام 2022 فقط، ففى مجال التدريب المهنى عقدت المديرية 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بنظام الساعات المعتمدة استفاد منها 250 متدربا ومتدربة، أما فى مجال رعاية القوى العاملة فقد قامت بالتفتيش على 5841 منشأة بواقع عدد 27 ألفًا و652 عامل، وفحص 371 شكوى عمالية، وعقد 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، كما وفرت 11 ألفًا و23 فرصة عمل من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التى تطلقها الوزارة، كما قامت بتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة، واستخرجت المديرية 191 ترخيص عمل لأجانب، وجددت 106 تراخيص آخرين، كما استخرجت 12 ألفًا و383 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، مقدمًا الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية على جهودهم المتميزة والتى اسفرت عن تلك الإنجازات..وتم خلال فعاليات اللقاء مشاهدة عرض فنى قدمته احدى المواهب من ذوى الهمم من ابناء المحافظة وتقديم اغان وطنية لتنمية الانتماء الوطنى لدى للشباب، ويؤكد على قدرة تلك الفئة على العطاء والمشاركة فى كافة النواحى المجتمعية، وامكانياتها غير المحدودة التى تتفوق بها على غيرها من الاصحاء داخل المجتمع.

*العمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى نفس اليوم، 15 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من إجمالى 30 بوليصة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا، وفى إطار جهود وزارة القوى العاملة لتقديم الدعم لتلك الفئة وحمايتها من أخطار المهن التى يعملون بها، ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا من خلال إدارات مختصة فى كل مديرية من مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحت اشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة والوحدة المركزية التى تم تشكيلها مؤخرًا لرعاية شؤون تلك الفئة، وضمت قائمة أسماء العمالة غير المنتظمة الذين سلمهم "الوزير" بوليصة التأمين كلا من: حماده قناوى سليم محمد، سيد عبدالشافى حسن محمد، محمد على جاد محمد، رجب عبدالسميع ضرار عبدالسميع، عبدالرحيم عطيه موسى محمد، عاطف أبوعمره رزق أحمد، منصور رمضان عطاالله مرسى، جمعه رمضان حبشى أحمد، حمام محمود مغربى محمود، جمال رشوان خليل رشوان، حسن على إسماعيل إبراهيم، خالد ظهران عبدالستار عبداللطيف، محمد عبدالله محمد سيد، على سعيد على حسين، خالد عصام زيدان، علاء سيد محمد.كما سلم الوزير شحاتة، 5 ماكينات خياطة كجوائز لاوائل خريجى برامج التدريب المهنى بوحدة التدريب المهنى المتنقلة الموجودة بمدينة الغردقة، على مهنة التفصيل والحياكة من الاوائل، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة المتفوقين على إقامة مشروعات صغيرة لهم، واستلمت الجوائز كلًا من: أسماء محمد على، وتهانى ربيع عبد النظير، وفاطمة الزهراء عصام الدين، ومنى عبد الكريم مصطفى، وهيام سيد عبد الجليل محمد، وهى عبارة عن ماكينات الخياطة جوائز من المديرية على تفوقهم فى الدورات التدريبية التى تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية.

*تدريب وتأهيل

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن خطة لتدريب وتأهيل الشباب الراغب فى العمل بمحافظة البحر الأحمر، لضخ عمالة مدربة فى 27 مصنعًا بالمجمع الصناعى بالعاصمة الغردقة.

وبعد أن طلبت شركات خاصة بالمحافظة من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة بتوفير عمالة مدربة لها، وجه "الوزير" مدير المديرية بالتنسيق والتواصل مع تلك المصانع، وإعداد تقرير عاجل عن المهن التى تحتاج عمالة مدربة لضخها فى تلك المصانع، مؤكدا على أن كافة إمكانيات الوزارة من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة جاهزة من اليوم للقيام بتلك المهمة للقضاء على البطالة بشكل كامل فى تلك المحافظة الاستراتيجية، وتوفير برامج تدريبية للشباب خاصة من أبناء المحافظة، تتواءم مع احتياجات تلك الشركات والمصانع، وتغطى كافة التخصصات التى يتطلبها العمل بها.

كذلك وجه" الوزير" بتفعيل التنسيق بين "المديرية"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإتاحة مزايا لمن يرغبون من الشباب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، للمساعدة فى دفع عجلة العمل والإنتاج، ولتوفير حياة كريمه لهم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مجمع "صنع فى البحر الأحمر"، على هامش جولاته التى شهدتها محافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان صحفى عن "الوزارة" فإن تلك المصانع التى تطلب عمالة مؤهلة ومدربة، تعمل فى مجالات صناعية وتجارية وخدمية ومنها"الاثاث المعدنى والخشبى، والفندقة، والسباكة، والتبريد والتكييف، والطبخ والطهى، والزيوت الطبية والعطرية، والتفصيل والحياكة، والكهرباء، والتطريز اليدوى، وصناعات غذائية، وهندسية وكيماوية، وورقية، وأعمال ديكور وزينة".

وكان" الوزير"، يرافقه اللواء أحمد مرزوق سكرتير عام المحافظة، ووفد من "الوزارة"، قد تفقد معرض"صنع فى البحر الأحمر"، والمقام بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الإنتاج بالمحافظة، ورابطة مصنعى المجمع الصناعى بالغردقة، ويعرض فيه منتجات 27 مصنعًا من المجمع الصناعى بالمدينة.ويشار هنا إلى أن هذا المعرض يعتبر اول معرض لعرض منتجات المجمع الصناعى بعاصمة البحر الأحمر، والاول على مستوى المجمعات الصناعية بالجمهورية، ويتزامن افتتاحه قريبا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى، لعرض المنتجات الصناعية المتنوعة بأسعار مخفضة.

*السلامة والصحة المهنية

وشهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة فعاليات ختام الملتقى الثانى للسلامة والصحة المهنية، المنعقد فى قرية ارابيا بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، بحضور ممثلين عن 50 منشأة صناعية.

وأكد الوزير فى تصريحات له على حرص الدولة المصرية على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، وكذلك تحقيق الاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج، موضحا استعداد الوزارة المستمر على التدريب والمتابعة تنسيقا مع كافة الشركاء المعنيين، بشأن وسائل السلامة والصحة المهنية.

وخلال اللقاء منح الوزير شهادات تقدير وتميز لعدد من المنشأت الفائزة بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت.

وشهد اللقاء إهداء اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، كما أهدى الوزير درع "الوزارة" للمحافظ..

بدوره أشاد اللواء أحمد مرزوق سكرتير عام محافظة البحر الأحمر فى كلمته التى ألقاها نيابة عن اللواء عمرو حنفى المحافظ، بدور وزارة القوى العاملة والتى تبذل كل الجهود بالشراكة مع كافة الجهات والمنظمات ذات الصلة بتوفير السلامة المهنية وتحسين ظروف وبيئة العمل بالإضافة إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لكل العاملين.

*وحدة التدريب المتنقلة

وأعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها عن تفقد الوزير حسن شحاتة لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، والمختصة بمهن الخياطة والتفصيل والسباكة والكهرباء، وذلك فى اليوم الثالث على التوالى من جولاته داخل محافظة البحر الأحمر، والتى شارك فيها على مدار الأيام الثلاثة، فى مؤتمر عمالى عربى، ولقاءات وملتقيات عن السلامة والصحة المهنية، وفرص عمل للشباب منهم" ذوى همم"، وتسليم ماكينات خياطة لفتيات تفوقن فى الدورات التدريبية التى تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة فرص عمل، وكذلك وثائق تأمين لعمالة غير منتظمة، وزيارة معرض "صنع فى البحر الأحمر"، حيث أكد الوزير شحاتة على أن توجيهات الرئيس السيسى بشأن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واضحة وصريحة ومحل تنفيذ.

وبحسب بيان صحفى فإن زيارة الوزير شحاتة لعربة التدريب المتنقلة بالغردقة، ويرافقه اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفى، ووفد من قيادات "الوزارة والمديرية"، تأتى استكمالا وتأكيدا لسياسات "القوى العاملة"المتجهة نحو الدخول فى ملف التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والبالغ عددها 75 مركزا منتشرة فى نطاق المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، كما تؤكد على تطبيق حزمة الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أرض الواقع، لتوفير فرص عمل حقيقة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وضخ عمالة مدربة فى العشرات من المنشآت الموجودة بتلك المحافظة.

وأضاف البيان أن الوزير شحاتة سلم المتدربات شهادات تقدير، خلال تفقده "العربة المتنقلة"التابعة للوزارة، واستمع اليهن، وخلال حديثهن مع الوزير أكدن على تقديرهن وشكرهن للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايتها للمرأة وتمكينها اقتصادية وتأهيلها لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لها، ووجه الوزير شحاتة، مدير المديرية السيد هارون عبدالعزيز بسرعة توفير فرص عمل للمتدربات ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة من خلال الآليات التى توفرها الدولة لذلك، خاصة داخل المحافظة..وفى نفس السياق وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الإدارات المختصة بالوزارة، بالتنسيق مع مكتب عمل الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر لتجهيز الدور الثانى بمبنى مكتب العمل بالغردقة كمركز تدريب مهنى جديد بالمحافظة، لتدريب الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق عمل المحافظة خاصة اللغات والحاسب الآلى والخياطة، وقطاع السياحة..جاء ذلك خلال زيارة الوزير شحاتة لمكتب عمل الغردقة..وخلال تفقده المبنى أكد الوزير على العاملين بالمديرية بضرورة التعامل مع المواطنين بشكل ادمى، وتقديم كافة الخدمات لهم بصورة لائقة، وحثهم على العمل على الملفات التى تتبناها الوزارة خلال هذه الأيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها التدريب المهنى، وتأهيل الشباب على سوق العمل، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لضمان الحفاظ على العامل من المخاطر المهنية، وتوفير بيئة عمل لائقة يرتفع بها الإنتاج، وكذلك التواصل مع كافة المنشآت لتوفير عمالة مدربة لها، وايجاد فرص عمل حقيقية للشباب، ومساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهم، كما جدد الوزير دعوته للشباب بالإقبال على العمل فى القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة، وأن يستفيد من كافة برامج ومبادرات الدولة التى تحقق له الحياة الكريمة.

وحضر فعاليات الجولة من وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهى للسلامة والصحة المهنية، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، والمهندس طارق السيد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتشى السلامة بالمديرية، كما شاركت القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة.