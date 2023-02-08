شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يستعرض مستقبل العلاقات الثنائية مع مصر فى محاضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار سفير جمهورية كوريا لدى مصر، هونج جين ووك، معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية وألقى محاضرة في 7 فبراير 2023 أمام الملحقين الدبلوماسيين الذين انضموا إلى الوزارة في ديسمبر الماضي.

ووفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية، استعرض السفير هونج العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر، وشارك التطورات الأخيرة في العلاقات في إطار "الشراكة التعاونية الشاملة" التي تبناها البلدان خلال زيارة الرئيس السيسي إلى سيول في عام 2016، بالإضافة إلى الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.

وأوضح أن سيول والقاهرة تتمتعان بعلاقات ممتازة والتي نشهدها من خلال العديد من المشاريع المربحة للجانبين مثل المصنوعات المشتركة ومترو القاهرة في مصر ومشاركة كوريا في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية والعرض الجوي المشترك للقوات الجوية الكورية والمصرية فوق اهرامات الجيزة.

وسلط الضوء على أن العلاقات الحكومية الدولية بين البلدين هي بالفعل علاقات فائقة بما في ذلك التبادلات رفيعة المستوى مثل زيارة الرئيس مون لمصر في يناير 2022 والمحادثة الهاتفية بين الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية الرئيس يون ونظيره المصري في أكتوبر 2022، مؤكدا الحاجة إلى دعم شعب كلا البلدين لجعل هذه العلاقات الممتازة أكثر استدامة. وفي هذا السياق، شدد على أهمية الدبلوماسية العامة وشارك أنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأخيرًا، شدد على أنه لا يزال هناك طريق لنقطعه، وأعرب عن أمله في أن يلعب الملحقون الدبلوماسيون الجدد دورًا في زيادة ازدهار العلاقات الثنائية.

ورحب السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وطلابه بزيارة السفير الكوري للمعهد، وأعرب عن تقديره للمحاضرة الخاصة التي أتاحت للدبلوماسيين الجدد فرصة لتعميق فهمهم للدبلوماسية العامة وللعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.