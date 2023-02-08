شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقسيمات شهر أمشير عند الفلاح القديم وعلاقته بالزراعة وشدة الرياح والان مع تفاصيل الخبر
واستمد أمشير إسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين وبنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتي من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذي ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.
ووفقًا للدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فإن الفلاح القديم قسم شهر أمشير لعشرات : نتعرف على تفاصيلها فى التقرير التالى:
1- العشرة الأولى سماها "مشير" ويقال عنها عشرة الغنام ، وهى تعنى راعى الغنم وأن بداية الدفء تجعله يخرج بالأغنام والحقيقة انه ينخدع بالدفء لأنه يعود بعدها البرد مرة أخرى.
2- العشرة التانية سماها "مشرشر" أو عشرة المعيز لأنه يرجع يشتد فيها البرد ويكون فيها هواء ومطر وهو ما يجعل الماعز تموت .
3- العشرة التالتة سماها "شراشر" و يقولوا عليها عشرة العجوز لأن كبار السن يتحركوا بعد عودة الدفء.
4- زراعياً أمشير الفرصة الأخيرة لكتير من المحاصيل لأنه بعد أمشير لا يوجد تزهير "الفول والقمح والكمون والبسلة وبعض أشجار الفاكهة".
5- فى أمشير الرى يكون بحساب ومتابعة مع هبات الرياح للقمح والزراعات التانية.
6- في أمشير الجميع يجهز لأشجار المانجو والزيتون والمتساقطات.
7- في امشير يتم الانتهاء من زراعة العروة الصيفية المبكرة “الفاصوليا والطماطم والفلفل والباذنجان وغيرها”.
8- فى امشير تبدأ المحاصيل الأرضية "بطاطس – ثوم – بصل – بنجر" في التحجيم السريع "يعني مركبات البوتاسيوم تكون جاهزة".
9- في امشير تزيد الإصابات الحشرية والمرضية لكثير من المحاصيل لذلك لابد التركيز .