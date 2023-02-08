شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقسيمات شهر أمشير عند الفلاح القديم وعلاقته بالزراعة وشدة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم شهر أمشير الذى يوافق 8 فبراير ويمتد 30 يوما تنتهي يوم 9 مارس القادم ، وهو الشهر السادس من التقويم القبطي، وهو تقويم شمسى مستمد أساسًا من التقويم المصري القديم، الذى وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، حيث يعتمد على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام ، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها من آلاف السنين وحتى الآن.

واستمد أمشير إسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين وبنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتي من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذي ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.

وقالوا عن أمشير "يفصص الجسم نسير نسير" من شدة العواصف و " أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير"، كما قالوا "الإسم لامشير والفعل لطوبة " بسبب البرد الكتير و "امشير يخلى الزرع يسير والصغير يحصل الكبير" وذلك نمو القمح والبرسيم والفول وغيرهم و "أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير " و " أمشير أبو الزعابير الكتير ، ياخد الهدمة ويطير " و "أمشير يخللي العجوزة تقيد الحصير " يعني تربطه كى لا يطير و "أمشير يقول للزرع سير سير بلا تعسير " و "إذا هل أمشير إعجن من البير " و "أمشير يقول لبرمهات عشرة منى خد ، وعشرة منك هات "يعنى شوية برد على شوية دفا.

ووفقًا للدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فإن الفلاح القديم قسم شهر أمشير لعشرات : نتعرف على تفاصيلها فى التقرير التالى:

1- العشرة الأولى سماها "مشير" ويقال عنها عشرة الغنام ، وهى تعنى راعى الغنم وأن بداية الدفء تجعله يخرج بالأغنام والحقيقة انه ينخدع بالدفء لأنه يعود بعدها البرد مرة أخرى.

2- العشرة التانية سماها "مشرشر" أو عشرة المعيز لأنه يرجع يشتد فيها البرد ويكون فيها هواء ومطر وهو ما يجعل الماعز تموت .

3- العشرة التالتة سماها "شراشر" و يقولوا عليها عشرة العجوز لأن كبار السن يتحركوا بعد عودة الدفء.

4- زراعياً أمشير الفرصة الأخيرة لكتير من المحاصيل لأنه بعد أمشير لا يوجد تزهير "الفول والقمح والكمون والبسلة وبعض أشجار الفاكهة".

5- فى أمشير الرى يكون بحساب ومتابعة مع هبات الرياح للقمح والزراعات التانية.

6- في أمشير الجميع يجهز لأشجار المانجو والزيتون والمتساقطات.

7- في امشير يتم الانتهاء من زراعة العروة الصيفية المبكرة “الفاصوليا والطماطم والفلفل والباذنجان وغيرها”.

8- فى امشير تبدأ المحاصيل الأرضية "بطاطس – ثوم – بصل – بنجر" في التحجيم السريع "يعني مركبات البوتاسيوم تكون جاهزة".

9- في امشير تزيد الإصابات الحشرية والمرضية لكثير من المحاصيل لذلك لابد التركيز .