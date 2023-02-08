شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: استمرار سيطرة الكتلة القطبية شديدة البرودة والخميس الذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الكتلة القطبية شديدة البرودة الممطرة ما زالت مسيطرة وسيكون أبردها على الإطلاق ليلة الخميس.

وتشهد درجات الحرارة انخفاض آخر اليوم شمالًا ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا بالمناطق الشمالية والوسطى ومائل للبرودة جنوبًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع برودة قارسة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية، وتتواجد فرصة لتشكل الصقيع على المزروعات في الصباح الباكر على مناطق من شمال ووسط الصعيد، الواحات ووسط سيناء.

وتتشكل السحب على المناطق الشمالية وسواحل البحر الأحمر يصاحبها هطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال سيناء تغزر أحيانًا، وقد يصحبها الرعد مع تساقط متفرق للبَرَد خاصًة بالساحل الشمالي الشرقي، تمتد بشدة متفاوتة لمناطق من شمال ووسط الدلتا، قد تمتد لمناطق متفرقة من جنوب الدلتا ومنطقة القناة، القاهرة الكبرى ووسط سيناء، كما تظهر السحب المرتفعة في سماء وسط وجنوب الجمهورية.

وتكون حركة الرياح نشطة ويصحبها هبات قوية أحيانًا على المنطقة الممتدة من الاسكندرية مرورًا بساحل الدلتا وصولًا لشمال سيناء بالإضافة إلى ساحل البحر الأحمر، معتدلة إلى نشطة على باقي المناطق الشمالية بالإضافة لجنوب الصعيد، وتكون معتدلة بباقي الأنحاء.

أما حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط مضطرب وغير مهيأ لكافة الأنشطة البحرية ، كما تكون حالة البحر الأحمر والخليجيين معتدلة إلى مضطربة ويزداد اضطراب البحر الأحمر بمناطقه الجنوبية.