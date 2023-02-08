شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وضع الأراضى المتاحة بهيئة التعمير على خريطة الاستثمار لطرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.

ناقش الاجتماع بعض القرارات التى تسهم في دعم الاستثمار الزراعي وتشجيع صغار المزارعين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما قرر المجلس التنفيذ الفوري لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتقنين الأوضاع، وتحصيل مستحقات الدولة، وتحرير كافة العقود بشبه جزيرة سيناء لتكون مؤمنة من مركز اصدار الوثائق المؤمنة.

كما تم تكليف هيئة التعمير بوضع كافة الأراضي المتاحة بولايتها بخريطة الاستثمار لطرحها على المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار لإقامة المشاريع الزراعية المتكاملة، ومراجعة موقف كافة الأراضي بمناطق شرق العوينات والفرافرة بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد ووزارة الموارد المائية والري لوضع أسس الحفاظ على المخزون الجوفي والالتزام بها واعتماد القوائم المالية للهيئة للعام المالي 2021 -2022 بحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في المشاركة الفعالة وايجاد حلول ساهمت في إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقي، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقدم القصير الشكر لأعضاء مجلس ادارة وقيادة الهيئة على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل وكذلك تحصيل مستحقات الدولة.

من ناحيته قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية استعرض انجازات الهيئة خلال العام الماضي 2022 فى مجالات التوسع الأفقى والتحول الرقمى ودعم الاستثمار الزراعى وتحصيل مستحقات الدولة والتقنيين.