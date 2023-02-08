شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة لـ 2.2 مليون مواطن بعيادات مستشفيات الصدر 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "عبدالغفار" إلى تفعيل العيادات المسائية بـ 18 مستشفى للأمراض الصدرية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث استقبلت 33 ألف و746 متردد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، كما تم مناظرة 1667 حالة عن طريق وحدات التشخيص عن بعد بمستشفيات صدر المعمورة وطنطا وبهوت والمنيا والمرج.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى فحص 1200 مواطن ضمن حملة "صحة الرئة"، والتى أطلقتها وزارة الصحة بمدينة شرم الشيخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ، لافتاً الى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض الإنسداد الرئوي بين المدخنين، ورفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التدخين وضرورة الإقلاع عنه، حيث أن الحملة تتضمن جمع التاريخ المرضي للمدخنين، وتسجيل أي شكاوى تنفسية خاصةً السعال المتكرر، وقياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.
وقال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 1121 متدرب على أساسيات الطب الرئوي وإدارة أدوية الدرن وأساسيات الرعاية المركزة للجهاز التنفسي ومكافحة عدوى الدرن بجانب تدريب مدخلي البيانات على ميكنة وحدات الصدر، لرفع كفاء العاملين بمستشفيات ومستوصفات الامراض الصدرية.