شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبحث إنشاء صومعة لتخزين الأقماح بسعة 200 ألف طن فى دمياط .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة لوينل رافايل مسئول عمليات التمويل تمويل انشاء صومعه كبرى بميناء دمياط بسعة تخزينية 200 الف طن و 5 صوامع حقلية جديدة بالشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والوادي الجديد سعه 5 آلاف طن لكل صومعة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حال انتهاء الإجراءات اللازمة للتمويل ستساهم تلك الصوامع في زيادة الطاقة التخزينية للقمح فى صوامع الموانئ والصوامع الداخلية.

من جانبه أكد اللواء شريف عادل باسيلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع أن اختيار إمكان الصوامع الحقلية يأتي بعد دراسات كبيرة بالأماكن الاكثر تكدسا بزراعة القمح وتوفر على المزارعين الكثير نظرا لقربها من أماكن زراعة القمح.

كما التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بوريس تاديتش الرئيس الصربي الأسبق والوفد المرافق له لبحث توريد الاقماح إلى مصر من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط وأكد الوزير أن تلك الزيارات المتبادلة تأتى تكليلا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى صربيا والتى كللت بالنجاح وعقد اتفاقيات كبيرة مع الجانب الصربي ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الصربى لتوريد القمح والذرة من صربيا وبلغاريا ورومانيا من خلال ميناء كونستانتا إلى مينائى الإسكندرية ودمياط وأشار إلى أنه بحث مع الجانب الصربى توريد ما يقرب منلمليون طن قمح من خلال الميناء إضافة التى توريد احتياجات مصر من الذرة لتلبيه احتياجات مربى الدواجن.

وأكد اللواء شريف عادل باسيلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضه للصوامع أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الصربى بمقر الشركة القابضة للصوامع لاستكمال المناقشات والمباحثات المشتركة بين الجانبين.