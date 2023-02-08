شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الكلية انتهت من إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الشعبة العربية وجميع البرامج الخاصة بالكلية، مؤكدا إتاحة النتائج للطلاب عبر موقع الكلية إلكترونيا.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ "الخليج 365 " أن نسبة النجاح متفاوتة حسب طبيعة كل قسم ولكن بعض المواد بلغت نسبة النجاح فيها حوالى 96%، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا أيضاً.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي، كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت يوم 26 يناير الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.