شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد مستشفى بدر الجامعى تمهيداً لافتتاح المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية للوقوف على اللمسات النهائية للافتتاح الذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب ، وإشراف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، والتي تتضمن افتتاح عمليات النساء والتوليد، وتشمل 3 غرف عمليات كذلك افتتاح وحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة متخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 20 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال و القسم الداخلي بسعة حوالي 70 سرير ليتم اضافتها لباقي أسرة المستشفى لخدمة بالإضافة إلى افتتاح المبنى الإداري ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية و القانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.

أشاد الدكتور السيد قنديل بالمجهود المضنى لكل القائمين على هذا التطوير وعملهم على قدم وساق من أجل الوصول إلى هذه المرحلة مروراً بالعديد من الصعاب ، لتستطيع المستشفى خدمة المجتمع المحيط بجانب تدريب الطلاب والباحثين لتستطيع المستشفى أن تكون رائدة وفعالة ، واعداً بأن تظل جامعة حلوان تقدم خدمة طبية عالية الجودة وخاصةً بعد البدء في تنفيذ مشروع المجمع الطبي.

وخلال الجولة تابع جميع أعمال التطوير ووجه بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية.

هذا وتستقبل العيادات الخارجية أكثر من 13 ألف مريض شهريًا 100 ألف مريض بالطوارئ سنويًا، وتجري 250 عملية في الشهر، وحوالي 80 عملية قسطرة وجميع العمليات المعقدة والقلب والأورام وتغيير المفاصل، حيث تم من قبل إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة منها استئصال أورام البنكرياس، الكبد والجهاز الهضمي والقولون بالمنظار، ويتم استخدام تقنية الفراغ الثالث لاستئصال أورام الجهاز الهضمي.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة والنهائية من أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي جامعة حلوان، في تمام الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 .