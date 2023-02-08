شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 73.23 % والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023، بنسبة نجاح بلغت 73.23 % ، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.
واعتمد الداودي نتيجة الفصل الدراسى الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسي ( القسم المهنى ) بنسبة نجاح 97.7%، حيث تقدم للإمتحان 409 طالب، حضر منهم 394 طالب، وبلغ عدد الناجحين 385 طالب، كما تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الاول للصف الثالث الاعدادى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 39 طالب وطالبة ونجح جميعهم ، واعتمد المحافظ ايضا نتيجة الفصل الدراسى الاول للصف الثالث الاعدادى مكفوفين بنسبة نجاح 100% ، حيث تقدم للامتحان 8 طالب وطالبة ونجح جميعهم.