شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شتوية باردة بأغلب الأنحاء شديدة البرودة جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء الشتوية لا تزال سائدة اليوم الأربعاء علي كافة الانحاء ، حيث يستمر ️الطقس مائل للبرودة علي القاهره الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم علي القاهره الكبري والوجة البحري 16 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 15 درجة مئوية، و جنوب سيناء 20 درجة مئوية ، وشمال الصعيد 17 درجة مئوية، و جنوب الصعيد 20 درجة مئوية.

وتابعت : وتظل الأجواء باردة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة علي جنوب البلاد .

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، و يشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة والأمواج ترتفع من 2.5: 3.5 أمتار .

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى