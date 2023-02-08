شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وتمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، ويشهد غدا نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، والأمواج ترتفع من 2.5: 3.5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.