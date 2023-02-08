شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركزا طبيا قبل إطلاق التأمين الصحى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لإطلاق المنظومة الجديدة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وتضع عاصمة أفريقيا اللمسات النهائية لإطلاق المنظومة الجديدة، فى ظل ما تشهده الصروح الطبية المختلفة طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى القطاع الطبى بصعيد مصر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيستفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، بعد الطفرة غير المسبوقة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تسجيل مليون و160 ألف مواطن حتى اليوم في المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، توازياً مع دخول 4 مستشفيات للتشغيل التجريبى هي حورس بإدفو، والمسلة للحميات والرمد وأسوان التخصصى، بجانب 86 مركزا طبيا ووحدة صحية، جار دعمهم بالكفاءات الطبية المشهود لهم من الاستشاريين والأخصائيين، وذلك بعد الدعم بـ 710 أطباء امتياز من المكلفين تم توزيعهم لسد الاحتياج في المدن والقرى، مما ساهم في خفض الحالات المحولة للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة من 790 حالة إلى 116 حالة.