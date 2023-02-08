شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة "سيارات اليوم الواحد" فى الجيزة.. تتيح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين زيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، من خلال إتاحة منافذ السلع الثابتة والمتنقلة لضمان توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها أطلقت بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء، 28 سيارة متنقلة في عدد من الشوارع الرئيسية بالأحياء والمراكز والمدن تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد"، تتيح السلع من اللحوم ومصنعات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب ما طرحته من منافذ وشوادر ثابتة منذ بداية العام الجديد؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

-3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب