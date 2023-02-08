شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تجنب الضغوط النفسية يقى من أمراض القلب والسرطان وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تجنب الضغوط النفسية والسيطرة على الحالة المزاجية تحمى من ضغط الدم المرتفع والإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها فى إقليم شرق المتوسط.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومى للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين فى مجال الطب النفسى وعلاج الإدمان.

وأوضحت وزارة الصحة إلى أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان