"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2 مليون عداد كودى بالمناطق المخالفة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتا إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 50 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي و التى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وتابع حمزة أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التى يتعرض لها القطاع، كاشفا أنه بعد تعديل عقوبات سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء سيتم إرسالها لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعرض عليه وأخذ الموافقة.