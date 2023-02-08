شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 12 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 12 فبراير 2023 كما يلى:

الأربعاء 8 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 11.

جنوب سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 05.

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 09.

الخميس 9 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة والصغرى 10.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة والصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 07.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10.

الجمعة 10 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة والصغرى 09.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة والصغرى 10.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 07.

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10.

السبت 11 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة والصغرى 09.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 10.

جنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 08.

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10.

الأحد 12 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة والصغرى 09.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 10.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة والصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 08.

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10.