شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الأربعاء 8 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات.
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13.
شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 05.
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 09.
الخميس 9 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة والصغرى 10.
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة والصغرى 12.
جنوب سيناء العظمى 21 درجة والصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10.
الجمعة 10 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة والصغرى 09.
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة والصغرى 10.
جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 07.
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10.
السبت 11 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة والصغرى 09.
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 10.
جنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 13.
شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 08.
جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10.
الأحد 12 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة والصغرى 09.
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 10.
جنوب سيناء العظمى 21 درجة والصغرى 13.
شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 08.
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10.