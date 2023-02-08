شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة الصقيع مستمرة حتى الأحد.. واستمرار فرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع مستمرة حتى يوم الأحد المقبل ودرجة الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، ولكن نشاط الرياح خلال الفترة الماضية يزيد من أحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 9 إلى 10 درجات وما بين وقت الظهيرة من 16 و16 درجة مئوية، لافتا إلى أن الرياح بدأت فى الهدوء بشكل كبير.

وأشار محمود شاهين إلى أن نشاط الرياح الذى أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وتسبب فى غلق بعض الموانى نتيجة ارتفاع الأمواج لما يقرب من 5 و 6 أمتار ستهدأ اليوم الأربعاء، وانه خلال 48 ساعة ستهدأ الرياح بشكل كبير وستستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق بالقاهرة الكبرى مع استمرار الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية.

تابع محمود شاهين، أنه خلال الفترة المقبلة أو على الأقل نهاية الأسبوع سيشهد هدوء لنشاط الرياح، لافتا إلى أن التقلبات الجوية متوقعة فى أى وقت ولا يوجد نشاط للرياح مثير للأتربة حتى نهاية الأسبوع.

أوضح أن نوة الإسكندرية قاربت على الانتهاء، لكن هناك منخفضات جوية سريعة تتكون فى طبقات الجو العليا وتتسبب فى سقوط أمطار على سواحلنا الشمالية غير مرتبطة بأوقات النوات، مؤكدا أن هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة خلال اليومين المقبلين، وسيتحسن الجو بعد مرور شهر طوبة.