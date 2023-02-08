شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تشكر مصر: الشعب السوري لا ينسى أبدًا كل من يقدم له يد العون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة السورية الشكر لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، موضحة أن الشعب السوري لا ينسى أبداً كل من يقدم له يد العون، وخصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها.