شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: هناك ضحيتان مصريتان فى اسكندرون بتركيا ولا ضحايا مصريين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات على الفور للتواصل مع سفارتي مصر في تركيا وسوريا بعد حدوث الزلزال بالدولتين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال تصريحاته ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن القوائم الرسمية حتى الآن لا تتضمن أسماء مصريين في ضحايا الزلزال بتركيا ولكن نعلم أن الكوارث بهذا الحجم قد لا تخلو من ضحايا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: للأسف علمنا اليوم أن هناك ضحيتين مصريتين في اسكندرون بتركيا، ويجري التعامل مع الأمر، موضحا أن السفارة المصرية على تواصل مباشر للاطئمنان على وضع المصريين هناك.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن هناك طلاب مصريين يدرسون في تركيا وهناك تواصل على مدار الساعة معهم لطمأنة ذويهم، متابعا: لا ضحايا مصريين في زلزال سوريا، وهناك مصاب والسفارة تتواصل معه، وحتى الآن لا يوجد أي ضحايا.