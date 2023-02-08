شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات وسيارات كهربائية.. تفاصيل 11 جناحا بمعرض القاهرة الدولى للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار 13 فبراير الجارى والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينعقد بالعاصمة الإدارية وضيف شرف هذه النسخة هو دولة البرتغال.

وفيما يلى يرصد" الخليج 365" تفاصيل تدشين 11 جناح متخصص خلال فعاليات المعرض هذا العام فى المجالات الحديثة، وتضم :-

1- بيت الشركات الناشئة

2- الملكية الفكرية

3- التصنيع المحلى

4- الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية

5- الذكاءالاصطناعى وإنترنت الأشياء

6- الزراعة الرقمية والذكية

7- الطاقة والمياه

8- الأجهزة الطبية والتعويضية

9- الابتكار الأخضر

10- تبسيط العلوم.

11- تخصيص عدد من أجنحة العرض المستقلة للجامعات والمراكز والهيئات البحثية والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال فى مصر والعالم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد كبيرمن المؤتمرات المصغرة المتخصصة وورش العمل والمنتديات أثناء فترة عقد المؤتمر وهى اليوم الوطنى للقمح، الزراعات الملحية والصحراوية، البحث العلمى والصناعة، عيادة الشركات التكنولوجية الناشئة، الشراكةمع الاتحاد الأوروبى- دبلوماسية العلوم فى عالم متغير.