شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة اعرفها عن تمويلات مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة ، حالة من التنوع في نوعية ومجالات المشروعات التي يتم دعمها ، منها المجالات الحيوية وخاصة العمل على توفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية، من أجل دعم الصناعة والاستثمار، واضافة الميزة التنافسية للمنتج المصري وصون الموارد الطبيعية في نفس الوقت.
خلال هذا التقرير نرصد أهم 13 معلومة عن المجالات التي يعمل عليها مشروع التحكم في التلوث الصناعى،وميزانيته، وعدد المشروعات التي استفادت من هذا البرنامج .
- من المجالات الحيوية التي يعمل عليها برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعى، معالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل.
- هناك 126 مشروع تقدموا لبرنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعى.
- اجمالي القروض الميسرة التي تم توفيرها للـ126 مشروع 483 مليون يورو.
- تم اختيار حوالى 40 مشروع بقيمة قروض 168 مليون يورو.
- يتم حاليا تمويل 25 مشروع بقروض ميسرة ومنح بحوالى 131 مليون يورو
- هناك 16 مشروع يتم تنفيذهم بالفعل حتى ديسمبر 2023 بقروض 90 مليون يورو
- يوجد 9 مشروعات تتم مع نهاية مارس المقبل بقروض 39 مليون يورو.
- البرنامج يتبنى عددا من الأهداف، أبرزها تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية.
- يتضمن البرنامج تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.
- قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى حتى الآن، دعما للصناعة المصرية بحوالي 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح.
- نجح البرنامج في تقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و700 ألف طن غازات الاحتباس الحراري
- البرنامج نجح فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى، لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل.
- يقدم البرنامج منحا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، باجمالى 1,6 مليون يورو حتى الآن.