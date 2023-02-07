شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة عقار آيل للسقوط بارتفاع 12 دورا فى بولاق الدكرور.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة جهود إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، قرار إزالة لعقار مائل بارتفاع 12 دور آيل للسقوط؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وشهدت الأعمال إزالة غرف الخدمات وإزالة الدور الـ12 فوق الأرضي وسقف الدور الـ11 فوق الأرضي وعدد 3 مركبات خرسانية بالعقار الكائن في شارع جمال عبد الناصر، وذلك بناءً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة عدد 3 أدوار من العقار المائل.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة علي سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد أزالت من خلال حي بولاق الدكرور، العقار الكائن بـ8 شارع الزناتي المتفرع من ترعة زنين؛ للخطورة الداهمة، وذلك تنفيذا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وصدر قرار إزالة العقار بعد تشكيل لجنة من قبل محافظة الجيزة بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بفحص العقار والوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرار هدمه من قبل صاحبه رغم إخطاره منذ عدة سنوات، وتهديد العقار لحياة المواطنين، حيث يتكون العقار من دور أرضي و2 دور متكرر حوائط حاملة.