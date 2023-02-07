شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": الدولة لن ترشد الإنفاق على الصحة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة لم ولن ترشد الإنفاق على الصحة، ولن تتوقف المبادرات الرئاسية بل الدولة زادت من الإنفاق، وتؤمن بأنه كلما أنفقت أكثر على الصحة كلما حققت استثمارا أعلى، موضحا أن المبادرة الرئاسية لإنهاء الانتظار بدأت منذ 4 أعوام ونصف وسوف تظل مستمرة، وتهدف إلى إنهاء وقت الانتظار غير المبرر، لافتا إلى أننا قمنا بتسعير التدخل الجراحى الذى تدفعه الدولة وليس المواطن.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، لأول مرة تريد المستشفيات الخاصة المشاركة فى المبادرة الرئاسية لأنها ستحصل على أجر عادل من الدولة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه تم إجراء عمليات لـ 8700 حالة خلال شهر، موضحا أنه لدينا 80 جهاز قسطرة قلبية موزع على المستشفيات، كما أنه لدينا غرفة مركزية تتعرف على الأماكن المتاحة بالمستشفيات لإجراء العمليات والأسرة المتاحة، وتتابع المرضى بعد إجراء العملية لمدة عام، مؤكدا أن هذا النظام سيستمر حتى دخول نظام التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات.