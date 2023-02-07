شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للشئون الأفريقية: اجتماع وثيقة الحوار السودانى خريطة طريق لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف صلاح حليمه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، أن البيان الختامى يتحدث عن خريطة طريق بأن يكون هناك لقاءات مع تجمعات أخرى، باعتبار أنه سيجرى حوار بينهم للتوافق على فترة انتقالية يكون فيها نظام الحكم مدنى ديمقراطى ومن هنا تأتى القضايا بدءا من الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن القوى المشاركة في الحوار السوداني يمثلون قطاعًا من الشعب السودانى، لافتا إلى أنهم تناولوا قضايا حيوية لم يتم التطرق إليها من قبل، وهناك دعوة من جانبهم للحوار مع كافة التجمعات الأخرى من المجلس المركزى، وكان هناك اجتماعا لمجموعة الاتفاق، وخرجوا بأشياء إيجابية تتفق مع اجتماع القاهرة، وعلى أمل أن يتم فتح الباب لمن لم يشارك من قبل.