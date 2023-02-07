شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يفوز بالمركز الأول بمسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، في فرع حفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، وهو المتسابق: ماهر محمد عبد النبي فرماوي - مصر - فاز بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

كما أعلن عن الفائز بالمركز الثاني في نفس الفرع، هو المتسابق : عبد الله عز الدين عبد الرحمن - السودان - فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

وأعلنت نتيجة الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن) في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وأسفرت النتيجة عن الآتى: