شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يجتمع مع مديرى المديريات غدا لبحث الاستعداد للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لبحث كافة الاجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن الدكتور رضا حجازي سيوجه المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل، مضيفا أن الاجتماع سيتناول كافة الاجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني بما في ذلك الانضباط المدرسي وامتحانات نهاية العام لكافة الصفوف الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.