شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إزالة مخالفات تحويل جراج إلى محلات تجارية فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة، جهود رصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، نفذ حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، اليوم، قرار إزالة تقفيل مدخل جراج قبل تحويله إلى كافيه، وإعادة استغلاله كجراج سيارات، وذلك في العقار رقم 4 شارع الأطباء بجوار نادي الصيد، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزاله المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان حي الدقي قد شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، بشارع أحمد الزيات وشارع ثروت أمام جامعة القاهرة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك تحت غطاء أمني من شرطة المرافق بقيادة المقدم هيثم خلف رئيس مكتب الدقي.

وشهدت الحملة، مراجعة ترخيص الأكشاك والمحلات التجارية، وكذا التوعية بأهمية سرعة التوجه لإدارة ترخيص المحلات للتقديم وتقنين أوضاعهم، وفقا لقانون 154 ولائحته التنفيذية والمحددة لاشتراطات الترخيص وفقا لنوع النشاط.