شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يهنئ عميد كلية الحقوق وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بمنصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الدراسات الأفريقية العليا، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير كلياتهم والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.



د. محمد سامح عمرو

ووجه الدكتور محمد الخشت، بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكليات، والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.