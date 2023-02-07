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شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يمنح شهادات محو الأمية للناجحين من قاطنى مساكن روضة السودان والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الفاعلية، تسليم 25 دارس من الرجال والسيدات بمختلف المراحل العمرية شهادات محو الأمية، وإجراء اختبارات تجريبية لـ120 دارس قبل الاختبار النهائي، وذلك بهدف الوصول إلى محو أمية جميع قاطني هذه المنطقه، والذي يبلغ عدد غير المتعلمين بها 260 فرد، إلى جانب عمل برامج تعليم وتسويق للحرف اليدوية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
جرى العمل بالمشروع، على أربع مراحل، شهدت تسكين ما يقرب من 228 أسرة بوحدات حضارية كاملة التشطيب على أربع مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى إقامة 3 عمارات بإجمالي 40 وحدة سكنية، وجرى تسليم المرحلة الثانية من مساكن العشش، بإجمالي 60 وحدة سكنية حضارية كاملة التشطيب لقاطني المنطقة، فيما ضمت المرحلة الثالثة التي جرى تسليمها للمستحقين من السكان الأصليين الذين تم حصرهم عند بداية العمل بالمشروع، عمارتين تستوعبان 45 وحدة سكنية، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فشهدت تسكين 83 أسرة.
جدير بالذكر أن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، سلم مؤخرا بعض المحال الحضارية بروضة السودان للمستحقين، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع شركة الكهرباء واستلام خطاب التخصيص، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.