شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": توفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ 30% بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم توفير جميع السلع داخل معارض أهلا رمضان الثابتة أو المنافذ المتحركة بالمحافظات، بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف محمد مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار السلع والمنتجات اللحوم فى المعارض الاستهلاكية تتمثل كالتالي، كيلو الدواجن بـ 65 جنيها، وكليو الوراك بـ 55 جينها، وكيلو الأرز بـ 14.5 جنيها، و800 جرام زيت بـ 35 جنيها، و400 جرام مكرونة بـ 6 جنيهات، وكيلو اللحوم الطازج السوداني بـ 130 جنيها، وكيلو اللحوم الأمريكى بـ 120 جنيها، وكيلو الأسماك تبدأ من 47 جنيها وفقا للأحجام.

وأوضح محمد مندور، أن الأسعار ستظل ثابتة حتى شهر رمضان في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة، نظرًا لتوافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة.