شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بسبب منخفض جوى والأمطار تضرب القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شعور المواطنين ببرودة الطقس خلال الأيام الحالية نتيجة وجود منخفض جوي يضرب البلاد، الأمر الذي تسبب في انخفاض درجات الحرارة وشعور، مع وجود نشاط لحركة الرياح في عدد من المحافظات.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انخفاض في معدل درجات الحرارة في فصل الشتاء الحالي مقارنة بدرجات الحرارة في الشتاء الماضي، حيث انخفاض درجات الحرارة العظمى ملحوظ مع وجود حركة للرياح.

وتابعت: "الأيام الحالية شهدت هطول للأمطار من خفيفة إلى متوسطة في عدد من المحافظات المطلة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، كما أن هناك سقوط للأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية ومدن سيناء غدا الأربعاء بدرجات خفيفة إلى متوسطة".

وأشارت منار غانم، أن هناك تحسن في معدل درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مع توقف لسواحل الأمطار على بعض المدن.