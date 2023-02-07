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طارق الخولى ينشر صور الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيا

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القاهرة - سامية سيد - نشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا عبر صفحته الرسمية فيس بوك، حول إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم.

وكانت القرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 34 متهمًا فى القضايا أرقام 1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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