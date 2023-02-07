شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى "أردوغان" فى ضحايا الزلزال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتقدم الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان

أعرب عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا الزلزال المروع الذى أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى

أكد تضامن مصر مع الشعب التركى الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة

قدم الرئيس التركى الشُكر للرئيس على هذه المشاعر الطيبة

أشار إلى أنها تؤكد على عمق الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين