شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ3703 قتلى و22286 مصابا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين وقعا فى البلاد الاثنين، إلى 3703 حالات وفاة، و22 ألفاً و286 حالة إصابة.
هذا وقد أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الثلاثاء حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر فى 10 محافظات فى جنوب شرق البلاد ضربها زلزال هائل أودى بحياة الآلاف.
وتواجه عمليات الإغاثة في المنطقة المعزولة قرب سوريا عراقيل بسبب عاصفة قوية أدت إلى جعل بعض الطرق غير سالكة وأبطأت عملية توصيل المواد الغذائية والمساعدات.