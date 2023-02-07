شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ3703 قتلى و22286 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين وقعا فى البلاد الاثنين، إلى 3703 حالات وفاة، و22 ألفاً و286 حالة إصابة.