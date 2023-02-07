شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعزى بشار الأسد فى ضحايا الزلزال.. ويؤكد تضامن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا. من جانبه؛ أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكداً اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يعزى أردوغان فى ضحايا الزلزال.. ويؤكد تضامن مصر مع الشعب التركى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

ومن جانبه؛ قدم الرئيس التركي الشُكر للرئيس على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتأهيلهم علميا وثقافيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

"الأعلى للإعلام" يقرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكتائب الإلكترونية

ذكرت النشرة الإخبارية لقناة إكسترا نيوز، أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، وإرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

كان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن قبل قليل مجموعة من القرارات العاجلة بشأن تجاوزات القنوات والبرامج الرياضية تضمن هذه القرارات سحب تراخيص القنوات التي تتجاوز القانون، و التوقف الفوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء.

وتضمنت القرارات، دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة التجاوزات التى تصدر من بعض القنوات الفضائية.

غدًا أمطار بالسواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، ويشهد غدا نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة والأمواج ترتفع من 2.5: 3.5 أمتار.

التنمية المحلية: غلق موانئ العريش والبرلس والبوغاز والدخيلة بسبب حالة الطقس

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاستعداد الدائم والمستمرللمحافظات وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وأنتشار المعدات وأن تكون على أهبة الاستعداد، مع تطهير مصارف الأمطار أول، يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وشمال سيناء والسويس ودمياط للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وأشار تقرير غرفة عمليات الوزارة، إلى استمرار غلق كل من ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الإسكندرية نظراً لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الامواج، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

الحكومة تنفى وجود عجز أدوية فى احتياجات المستشفيات الحكومية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد، أنه لا صحة لوجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.





التعليم: الترم الثانى يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل للدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 11 فبراير الجارى ولا تأجيل لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، موضحة أن السبت تنطلق الدراسة فى عدة مدارس ومحافظات وتنتظم الأحد فى جميع المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.

الصحة: ارتفاع عدد سكان مصر لـ 160 مليون نسمة بمتوسط عمر 29.7 عام فى 2050

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة لدعم كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيراً إلى أن الوزارة اطلقت «برنامج الرعاية المستمر لكبار السن» في 1 أكتوبر 2021، وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 552 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، في اجتماعٍ دوليٍ للسياسات والخبراء، والذي ضم باحثين من مختلف البلدان العربية، وممثلين عن قطاعات الصحة والتخطيط والتنمية الاجتماعية بالدول العربية، وأساتذة بمختلف الجامعات المصرية والدولية، تحت عنوان «تعزيز قاعدة الأدلة لدعم الشيخوخة الصحية في المنطقة العربية».

سعر الذهب اليوم يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1710 للجرام

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من التراجع الملحوظ عند مستوى 1710 جنيهات للجرام لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بانخفاض تبلغ قيمته 10 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.





موقع لرصد الزلازل: تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء

أعلن موقع لرصد الزلازل، تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء، نقلا عن مصادر إعلامية.

كانت السلطات التركية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا و20436 جريحا.

قال نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة أنشأت مستشفيات ميدانية فى جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وتم فتح طرق موازية للطرق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاى، مضيفا: خصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة فى الإخلاء والإنقاذ والدعم" مقدما الشكر إلى الدول التى أرسلت المساعدات لبلاده".

أعلن أقطاى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام فى أعمال البحث والإنقاذ، كاشفا عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.